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Wizz Air возобновляет полеты из Украины

Четверг, 18 июня 2020, 09:00
 

Авиакомпания Wizz Air объявила о возобновлении работы своей базы в Международном аэропорту "Киев" и перелетов из Украины в Венгрию, Германию, Данию, Эстонию, Грецию и Великобританию.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Wizz внедрила новые правила для обеспечения физического дистанцирования во время посадки и соблюдения усиленных санитарных мероприятий в салонах самолетов.

Кроме этого, пассажирам рекомендуют регистрироваться на посадку и покупать услуги онлайн (к примеру, оплачивать дополнительный багаж через Интернет), чтобы уменьшить физическое взаимодействие в аэропорту, когда это возможно.

"На протяжении перелета пассажиры должны носить защитные маски, а экипаж - перчатки. Кроме того, пассажирам раздают дезинфицирующие салфетки. В салонах регулярно проводят дезинфекцию, а с соблюдением графика уборки WIZZ все самолеты авиакомпании дополнительно дезинфицируются ночью противовирусным раствором", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 17 июня доступны путешествия по следующим направлениям и в такие страны: Афины (Греция), Биллунд и Копенгаген (Дания), Таллинн (Эстония), Берлин Шонефельд, Кельн, Дортмунд, Гамбург, Ганновер, Лейпциг, Мемминген, Бремен, Нюрнберг (Германия), Будапешт (Венгрия) и Лондон Лутон (Великобритания).

Напоминаем:

Аэропорт "Киев" имени Сикорского принял первый регулярный международный рейс, возобновив работу после карантина.

Экономическая правда

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Wizz Air Авиакомпании Киев карантин коронавирус

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