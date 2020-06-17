Киевский аэропорт "Жуляны", откуда летает Wizz Air, все же восстановил международные рейсы

Аэропорт "Киев" имени Сикорского, известный также как "Жуляны", принял первый регулярный международный рейс, возобновив работу после карантина.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Самолет Embraer E175 авиакомпании Белавиа, выполнявший рейс из Минска в Киев, успешно приземлился в аэропорту в 23:30. В 5:45 утра белорусский самолет должен выполнить обратный рейс в Минск.

Между тем с прибытием этого рейса за номером B2-847 аэропорт "Киев" возобновил работу с международными регулярными пассажирскими рейсами - с соблюдением всех процедур, включая работу пограничников.

Это означает, что право на выполнение рейсов получит также авиакомпания Wizz Air, базирующаяся в этом же аєропорту. В среду утром в расписании этого лоукост-перевозчика стоят рейсы в польский Краков, Варшаву и немецкий Дортмунд; далее - Будапешт, Лутон (Великобритания), Мемминген (Германия), Таллинн и так далее.

ОБНОВЛЕНО: Впрочем, запланированные рейсы в города Польши до утра изменили статус на "отменены". Польша пока решила не открывать международное сообщение в аэропорты за пределами ЕС и Великобритании.

Как сообщалось, в ночь на вторник Аэропорт "Киев" отменил все рейсы Wizz Air и других компаний, что стало неожиданностью для авиакомпаний и пассажиров. Причиной отмены назвали невыполнение городом Киев требований карантина.

Стоит добавить, что в случае возобновления полетов туристы пока не смогут летать в ЕС. Подробнее - в статье: Между безвизом и коронавирусом: как будут останавливать туристов после открытия авиарейсов в ЕС.