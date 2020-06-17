В Минэкономики подписали указ об увольнении и.о. главы "Укрспирта" Блескуна

В Минэкономики подписан указ об увольнении и.о. главы госкомпании "Укрспирт" Сергея Блескуна.

Такую информацию сам Блескун подтвердил агентству "Интерфакс-Украина".

Однако, по его словам, это решение не является окончательным.

В то же время владелец алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк, комментируя решение Минэкономики, написал, что оно стало неожиданным для отрасли.

"Сегодня руководителя "Укрспирта" Блескуна уволили. Без объяснения причин. Без разговора с отраслью. На него не было никаких уголовных дел и взысканий. Он был в официальном отпуске.

Посмотрим на новое назначение, но очень похоже, что готовят приватизацию "под своих", а пока, по традиции, хотят немного поворовать. Другого объяснения я не вижу", - написал Черняк в Facebook.

Блескун возглавлял "Укрспирт" с октября 2019 года.

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