Агентство Moody's повысило рейтинги 6 украинских банков

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги и оценки 6 украинских банков - ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка, Райффайзен Банка Аваль, банк "Пивденный" и Сбербанка.

Об этом говорится в пресс-релизе Moody's от 16 июня.

Отмечается, что прогноз по рейтингам по депозитам изменили на "стабильный" с "позитивного".

В частности, базовую оценку кредитоспособности повысили до "B3" с "Caa1"; рейтинг по депозитам в иностранной валюте до "Caa1" с "Caa2" и рейтинг долгосрочных депозитов в национальной валюте до "B3" с "Caa1".

Долгосрочные рейтинги Ощадбанка пока имеют стабильный прогноз - долгосрочный рейтинг риска контрагента в иностранной валюте (Long Term Counterparty Risk Rating Fgn Curr) повышен до уровня "В2", рейтинг риска контрагента по национальной шкале (National Scale Rating) до уровня "A1.ua".

Напомним:

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинг долгосрочного эмитента и приоритетных необеспеченных обязательств правительства Украины до уровня "B3" с "Caa1".

Экономическая правда