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В Moody's повысили рейтинг Украины со стабильным прогнозом

Суббота, 13 июня 2020, 17:08
 

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинг долгосрочного эмитента и приоритетных необеспеченных обязательств правительства Украины до уровня "B3" с "Caa1".

Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

Сообщается, что решение повысить рейтинги до "B3" принято благодаря смягчению проблем краткосрочного финансирования Украины и гарантий улучшения внешней уязвимости в результате новой программы финансирования с Международным валютным фондом.

Решение о повышении рейтингов также отражает ожидания Moody's о том, что новая программа МВФ поможет закрепить прогресс реформ, достигнутый в последние годы.

Напомним: 

14 марта Кредитное агентство Standard&Poor's подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "В", утверждая, что прогноз по ним "стабильный".

В ноябре 2019 года Moody's Investors Service улучшило прогноз рейтингов правительства Украины со "стабильного" на "позитивный", подтвердив долгосрочные рейтинги эмитента и приоритетных необеспеченных кредитов Украины на уровне "Caa1".

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рейтинг Moody's

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