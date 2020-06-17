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Дело ФК "Динамо Киев" и Приватбанка: суд перенес пересмотр своего предыдущего постановления

Среда, 17 июня 2020, 11:45
 

Окружной админ суд Киева перенес на 2 сентября пересмотр своего предыдущего постановления о признании ФК "Динамо Киев" несвязанным с Приватбанком.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на адвоката Приватбанка Олега Лозовского.

"Судебное заседание перенесли на 2 сентября в связи с заявлением ФК "Динамо Киев" о необходимости приобщения к материалам решения Большой палаты по делу Суркисов", - пояснил адвокат.

По его словам, заседание длилось 15 минут.

Напомним:

Приватбанк 22 мая обратился в Окружной админсуд Киева и Шестой апелляционный админсуд с заявлениями о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановлений суда по делам по искам "А-Банка" и "ФК "Динамо Киев", которые принадлежат семье Суркисов - согласно этим постановлениям в 2018 году с Приватбанка взыскали 407 млн ​​грн.

Основанием для подачи заявлений стало установление Приватбанком обстоятельства, что сам Игорь Суркис подтвердил свою совместную собственность с бывшим акционером Приватбанка Игорем Коломойским в медиагруппе "1+1".

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Приватбанк Суркис суд

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