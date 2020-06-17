Шмыгаль обсудил с ЕБРР реконструкцию украинских дорог

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с руководством Европейского банка реконструкцию и развитие инвестициц в строительство украинских дорог.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По словам вице-президента ЕБРР Алана Пию, финучреждение готово реализовать вместе с Украиной ряд проектов и уже "готов двигаться по их составляющих".

Речь идет о реконструкции магистрали Киев-Одесса и строительство объездной дороги Львова. Также, по его словам, ЕБРР начинает рассматривать предоставление займов украинским областям для строительства дорог регионального значения, начиная с Днепра и Херсона.

Шмыгаль отметил, что Украина ищет варианты развития дорожной инфраструктуры в регионах и сотрудничество с ЕБРР является для правительства одним из приоритетов. "От пилотного проекта мы будем готовы очень быстро перейти к финансированию во всех областях", - подчеркнул он.

Шмыгаль поблагодарил ЕБРР за поддержку и отметил, что в прошлом году Украина имела рекордную выборку средств ЕБРР - более 950 млн евро, а объемы операционных активов выросли почти на 20%.

"Мы конечно же хотим и стремимся достичь годовых объемов инвестиций ЕБРР в Украине на уровне 1 млрд евро", - заявил глава украинского правительства.

Также стороны обсудили вопросы развития энергетики, улучшение корпоративного управления в государственных предприятиях и банках, внедрения в Украине стандартов Организации экономического сотрудничества и развития и другие актуальные вопросы.

Напомним:

Европейский банк реконструкции и развития рассматривает возможность предоставления "Укрзализныце" 150 млн евро кредита для экстренной поддержки ликвидности для смягчения воздействия пандемии коронавируса.

Экономическая правда