Шмыгаль обсудил с ЕБРР реконструкцию украинских дорог
Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с руководством Европейского банка реконструкцию и развитие инвестициц в строительство украинских дорог.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
По словам вице-президента ЕБРР Алана Пию, финучреждение готово реализовать вместе с Украиной ряд проектов и уже "готов двигаться по их составляющих".
Речь идет о реконструкции магистрали Киев-Одесса и строительство объездной дороги Львова. Также, по его словам, ЕБРР начинает рассматривать предоставление займов украинским областям для строительства дорог регионального значения, начиная с Днепра и Херсона.
Шмыгаль отметил, что Украина ищет варианты развития дорожной инфраструктуры в регионах и сотрудничество с ЕБРР является для правительства одним из приоритетов. "От пилотного проекта мы будем готовы очень быстро перейти к финансированию во всех областях", - подчеркнул он.
Шмыгаль поблагодарил ЕБРР за поддержку и отметил, что в прошлом году Украина имела рекордную выборку средств ЕБРР - более 950 млн евро, а объемы операционных активов выросли почти на 20%.
"Мы конечно же хотим и стремимся достичь годовых объемов инвестиций ЕБРР в Украине на уровне 1 млрд евро", - заявил глава украинского правительства.
Также стороны обсудили вопросы развития энергетики, улучшение корпоративного управления в государственных предприятиях и банках, внедрения в Украине стандартов Организации экономического сотрудничества и развития и другие актуальные вопросы.
Напомним:
Европейский банк реконструкции и развития рассматривает возможность предоставления "Укрзализныце" 150 млн евро кредита для экстренной поддержки ликвидности для смягчения воздействия пандемии коронавируса.
Экономическая правда
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