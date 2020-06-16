МАУ открыла продажи на первые регулярные рейсы за границу

Авиакомпания МАУ открыла продажи на авиарейсы Киев-Амстердам и Киев-Париж, которые станут первыми регулярными направлениями авиакомпании после ослабления ограничений на международное авиасообщение.

Об этом сообщает avianews.com.

Полеты в Нидерланды начнутся с 16 июня, во Францию - с 17 июня. Обе линии будут обслуживаться в первое время один раз в неделю совместно с авиакомпаниями KLM и Air France.

На возобновляемые маршруты МАУ продает авиабилеты только двух классов - Economy Standard и Business Saver. Оба тарифа включают багаж и позволяют вносить изменения без ограничений.

Воспользоваться маршрутами в направлении Украины может кто угодно, так как правительство страны сняло ограничения на въезд иностранцев. Однако по прилету из ряда стран требуется прохождение 14-дневного карантина.

Полеты в страны ЕС пока разрешены только гражданам стран ЕС и Шенгенской зоны, иностранцам с видом на жительство в этих странах и людям, имеющим право на работу. Перед покупкой билета пассажиру следует удостовериться, что он входит в категорию лиц, которым разрешен въезд в страну назначения.

В дальнейшем МАУ намерена расширить международную сеть, однако пока не готова назвать конкретные направления.

"Это будут традиционные европейские города и регулярно-чартерные направления для туризма. Мы будем предлагать пассажирам и показывать только те рейсы, которые планируем выполнять, в которых видим потенциал и загрузку, чтобы не отменять их в последний момент. Также мы будем предупреждать пассажиров о всех ограничениях, которые есть в странах прибытия", - рассказали в пресс-службе авиакомпании.

На данный момент МАУ закрыла продажи билетов на большинство своих международных направлений до 1 августа для формирования нового графика полетов.

Напоминаем:

В Украине с 15 июня возобновилось международное регулярное пассажирское авиасообщение после нескольких месяцев перерыва.