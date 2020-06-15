В Киеве закроют Центральный автовокзал и построят два новых — проект Генплана

В проекте Генерального плана Киева предусматривается прекращение эксплуатации Центрального автовокзала и строительство двух новых - в районе жилмассива "Теремки" (южный и западный направления) и в районе Харьковской площади (северный, восточный и юго-восточное направления) .

Об этом сообщили в коммунальной организации "Киевгенплан".

Кроме того, намечено строительство еще трех новых автостанций - "Новобеличи", "Троещина" и "Лесничество", а также реконструкция двух существующих автостанций "Дарница" и "Полесье".

В то же время предусматривается прекращение эксплуатации Центрального автовокзала, автостанций "Подол", "Южная" и "Дачная".

Такое решение принято для улучшения обслуживания пассажиров и перевозчиков междугородного автобусного сообщения, а также, что очень важно в условиях перегруженного городского трафика, чтобы исключить движение междугородных автобусов по улицам города.

Материалы проекта нового Генплана размещен для ознакомления на сайте разработчика (КО "Киевгенплан") по ссылке.

Напомним:

4 марта завершился аукцион по продаже "Киевпассервис", в составе которого центральный автовокзал Киева и 5 автостанций города и 18 области, цена продажи предприятия составила 230,89 миллиона гривен.