Фонд госимущества продал центральный автовокзал Киева и ряд автостанции за 230 миллионов гривень
Завершился аукцион по продаже "Киевпассервис", в составе которого центральный автовокзал Киева и 5 автостанций города и 18 области, цена продажи предприятия составила 230,89 миллиона гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.
В общем, в аукционе приняли участие 3 участника, а цена продажи предприятия выросла почти на 18%.
"Мы очень надеемся, что частный инвестор сможет реконструировать вокзалы, предоставить им "новую жизнь", - отметил глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко.
Напомним, что принять участие в предыдущем аукционе по продаже "Киевпассервис" (август 2019), не было ни одного желающего.
Однако на этот раз, новый подход в раскрытии информации о предприятии и сотни страниц опубликованных документов позволил заинтересовать инвесторов.
Победителем аукциона стало ООО "Бастион-групп".
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