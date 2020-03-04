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Фонд госимущества продал центральный автовокзал Киева и ряд автостанции за 230 миллионов гривень

Среда, 4 марта 2020, 14:43
 

Завершился аукцион по продаже "Киевпассервис", в составе которого центральный автовокзал Киева и 5 автостанций города и 18 области, цена продажи предприятия составила 230,89 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

В общем, в аукционе приняли участие 3 участника, а цена продажи предприятия выросла почти на 18%.

"Мы очень надеемся, что частный инвестор сможет реконструировать вокзалы, предоставить им "новую жизнь", - отметил глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко.

Напомним, что принять участие в предыдущем аукционе по продаже "Киевпассервис" (август 2019), не было ни одного желающего.

Однако на этот раз, новый подход в раскрытии информации о предприятии и сотни страниц опубликованных документов позволил заинтересовать инвесторов.

Победителем аукциона стало ООО "Бастион-групп".

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Киев приватизация

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