"Большая стройка": правительство ищет дорожников без опыта и предлагает обучение

К госпрограмме "Большая стройка" Кабинет министров в партнерстве с robota.ua анонсировал онлайн-инструмент для обучения и поиска работы в дорожной отрасли - "Дороги и работа". Минимальная зарплата рабочих зафиксирована на уровне 9670 грн.

Об этом сообщает правительственный портал.

Сообщается, что в рамках национальной постройки дорог планируется привлечь 38 тысяч дорожных специалистов и еще 120 тысяч из смежных отраслей (проектировочные и инжиниринговые услуги, материальное производство, сфера обслуживания).

Планируется отремонтировать более 6500 км дорог, на что выделяется 112 млрд гривень.

В правительстве отмечают, что "Дороги и работа" - это онлайн-инструмент информирования о возможностях трудоустройства, который призван не только привлечь опытных специалистов на новые объекты дорожных работ, но и дать ответ на вопрос: "Как стать дорожником без опыта работы?".

Для этого налажено сотрудничество с "Учебным центром по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров". В Учебном центре работники дорожной отрасли получают профессионально-техническую квалификацию, а также могут повысить ее и переквалифицироваться.

В рамках проекта пользователи смогут узнать о необходимых шагах для того, чтобы перейти в новую сферу.

На сайте robota.ua есть инструмент для поиска вакансий по трем основным критериям: профессии, региону и компанией.

После выбора желаемой опции, пользователь переходит на отдельные блоки сайта, разработанные специально для проекта.

Подрядные организации оперативно размещают свои вакансии, которые доступны в единой базе robota.ua.

"Мы приглашаем все дорожные предприятия присоединиться к проекту "Дороги и работа" и присоединиться к Меморандуму с Профсоюзом работников автомобильного тpанспоpта и дорожного хозяйства Украины.

Меморандум фиксирует минимальную заработную плату дорожных работников на уровне 9670 грн в месяц", - рассказывает глава Укравтодора Александр Кубраков.

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Напомним:

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует создать около 500 тысяч рабочих мест в социальной, коммунальной и бюджетных сферах с зарплатами 6-8 тысяч гривень, которые позволят продержаться на карантине.

Экономическая правда