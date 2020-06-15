Переговоры о концесии "Херсонского порта" завершены, договор подпишут в июне - Криклий

12 июня Мининфраструктуры одобрило текст концессионного договора Херсонского морского торгового порта, его подписание ожидается в июне.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Херсонский порт является ключевым морским портом на Днепре, который имеет подъездные автодороги и железнодорожное сообщение. Мы успешно завершили переговоры по проекту договора концессии этого порта и готовимся к подписанию договора в ближайшее время.
Напомню, что победитель концессионного конкурса - компания "Рисоил-Херсон" инвестирует в развитие порта около 300 млн грн. Кроме этого, более 18 млн будет вложено в местную инфраструктуру", - отметил Криклий.
Также 15 июня, состоится очередное заседание Рабочей группы по вопросам согласования положений концессионного договора по проекту в порту "Ольвия".
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Напомним:
12 мая Верховный Суд Украины отменил постановление Шестого апелляционного административного суда, которое блокировало завершение концессионного конкурса в морском порту Херсона.
21 января "Рисоил-Херсон" победил в конкурсе на концессию Херсонского порта, который продолжался с 12 сентября 2019-го года, компания инвестирует в порт около 300 миллионов гривень (инвестиционные обязательства).
Позже Шестой апелляционный суд Киева приостановил действие приказа об утверждении результатов концессионного конкурса и определения победителя конкурса на концессию Херсонского порта.
Экономическая правда