"Нафтогаз" не смог оспорить в суде начисленную Минэкономики пеню на 163,5 миллионов

Окружной админсуд Киева отклонил иск "Нафтогаза", в котором компания просила отменить приказ Минэкономики о начислении ей 163,5 млн грн пени за несвоевременную уплату дивидендов за 2018 год.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на решение суда от 2 июня.

Отмечается, что основанием для начисления пени стало то, что часть дивидендов за 2018 год - 8,17 из 12,25 млрд грн - "Нафтогаз" перечислил в госбюджет после 1 июля, то есть в нарушение закона об управлении объектами госсобственности и распоряжения правительства.

Пеню рассчитали за 21 день по учетной ставке НБУ, поскольку последний платеж 8,17 млрд грн был перечислен 22 июля.

Решение об уплате 12,25 млрдгрн дивидендов за 2018 год регламентировано распоряжением правительства №461 от 24 апреля. Этим актом конечный срок выплаты дивидендов указан 30 июня 2019.

При этом, "Нафтогаз" поставил под сомнение дату принятия этого распоряжения.

"В иске НАК "Нафтогаз Украины" обращал внимание, что указанное распоряжение не было доведено до сведения компании, также не было обнародовано на официальном сайте КМУ в установленный законодательством срок, а опубликовано было только в "Правительственном курьере" 04.09.2019", - говорится в материалах суда.

Однако суд отклонил этот довод, поскольку подконтрольная "Нафтогазу" Федерация работодателей нефтегазовой отрасли судилась с Кабмином по поводу этого распоряжения и в качестве третьего лица в процессы был вовлечен и сам "Нафтогаз".

Как заявили в суде, во время этого рассмотрения все участники процесса, в том числе и "Нафтогаз", не ставили под сомнение дату принятия распоряжения.

Распоряжение №461, которым в том числе утвержден размер дивидендов и срок их уплаты, сейчас остается в силе.

Отметим, что 3 июля 2019 года глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что компания уплатила в госбюджет дивиденды в размере 30% чистой прибыли за 2018 год (4,1 млрд грн), тогда как действие правительственного постановления, которое устанавливает для "Нафтогаза" 90%-норматив уплаты дивидендов (12,25 млрд грн), приостановлено судебным решением.

Напомним:

В октябре 2019 года Минэкономики предложило Кабмину "срочно предоставить Минэкономики" документы для начисления НАК "Нафтогаз Украины" пени за несвоевременно уплаченные дивиденды в госбюджет.

За период со 2 по 22 июля 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" насчитали пеню в размере 163,5 миллионов гривен за несвоевременную уплату дивидендов в госбюджет.