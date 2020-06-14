Аэропорт Борисполь изменил схему работы терминалов: что изменилось

Аэропорт Борисполь возобновил работу терминала D на прилет и вылет всех рейсов с 14 июня

Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Издание пишет, что обслуживаемые в терминале F авиакомпаний SkyUp и Ryanair будут переведены в аэровокзальный комплекс D.

Терминал F, который после начала карантина обслуживал все вылеты и терминал B — все прилеты, теперь закрыты.

Напоминаем:

Аэропорт "Борисполь" начинает работу с 15 июня и планирует проводить 15 рейсов в день.

В пятницу Правительство разрешило открыть пункты пропуска и контроля в аэропортах Украины, а также разрешило въезд для иностранцев из стран, где нет значительного распространения COVID-19. Решение вступит в силу после официального опубликования.

Европейский союз начнет открывать границы для иностранцев с 1 июля и украинцы могут быть среди тех, для кого снимут ограничения в первую очередь.

Украина потенциально может войти в список, если будет отвечать определенным критериям. Кроме эпидемической ситуации, при принятии решений об открытии границ для граждан третьих стран будут учитывать принцип взаимности.

Главными критериями при определении списка стран, граждане которых смогут въехать в еврозону, будут количество заболеваний коронавируса на 100 000 населения, тенденции развития эпидемии и общая ситуация с реагированием страны на COVID-19 (система тестирования, мониторинга, отслеживания контактов, отчетности, лечения).