Аэропорт "Борисполь" возобновляет работу

Аэропорт "Борисполь" начинает работу с 15 июня и планирует проводить 15 рейсов в день.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил директор аэропорта Павел Рябикин.

"С понедельника в аэропорту в планах 15 регулярных рейсов. Но будут ли они выполняться - сказать сложно. Потому что компании, которые начали продажу билетов, не видят большого спроса, поэтому я не могу исключать того, что некоторые компании будут отменять запланированные рейсы", - отметил Рябикин.

Напомним:

В пятницу Правительство разрешило открыть пункты пропуска и контроля в аэропортах Украины, а также разрешило въезд для иностранцев из стран, где нет значительного распространения COVID-19. Решение вступит в силу после официального опубликования.

Европейский союз начнет открывать границы для иностранцев с 1 июля и украинцы могут быть среди тех, для кого снимут ограничения в первую очередь.

Украина потенциально может войти в список, если будет отвечать определенным критериям. Кроме эпидемической ситуации, при принятии решений об открытии границ для граждан третьих стран будут учитывать принцип взаимности.

Главными критериями при определении списка стран, граждане которых смогут въехать в еврозону, будут количество заболеваний коронавируса на 100 000 населения, тенденции развития эпидемии и общая ситуация с реагированием страны на COVID-19 (система тестирования, мониторинга, отслеживания контактов, отчетности, лечения).

Экономическая правда