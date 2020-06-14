В МИД Германии заявили, что санкции США против компаний, расцениваются как посягательство на энергобезопасность ЕС — СМИ
Министерство иностранных дел Германии раскритиковало намерения Соединенных Штатов Америки расширить санкции против строительства газопровода "Северный поток-2".
Об этом пишет еженедельник Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, передает DW.
В МИД называют этот пакет санкций "серьезным посягательством на европейскую энергетическую безопасность и суверенитет ЕС"
Планы США по санкциям против трубопровода "Северный поток-2" не одобряют и многие члены Бундестага, добавляет издание.
"В Берлине опасаются, что под расширение американских санкций против этого газопровода могут попасть немецкие энергетические компании Eon и Wintershall, а также немецкие разрешительные органы", - говорится в материале.
Напоминаем:
Ранее сообщалось, что в Минэкономики Германии выразили опасения, что санкции США по проекту "Северный поток-2" могут быть направлены не только против компаний, но и против немецких государственных органов.
Конгресс США планирует ввести закон, про новые санкции США против российского газопровода "Северный поток - 2", которые будут нацелены на компании, предоставляющие услуги страхования судов, вовлеченных в его строительстве.
20 мая Суд Европейского Союза принял решение о том, что российский газопровод "Северный поток-2" должен действовать в соответствии с регулирования ЕС и не имеет права на исключение.
15 мая Федеральное сетевое агентство Германии отклонило заявку компании-оператора газопровода "Северный поток-2" на освобождение от регулирования ЕС.
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