Средняя цена за импортируемый газ упала ниже 100 долларов

Украинские предприятия в мае 2020 года импортировали газ по средней цене 98,09 долларов за 1 тыс. куб. м.

Об этом сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает "Интерфакс".

Таким образом, цена импорта газа за прошлый месяц на 20% ниже цены апреля-2020 в долларовом эквиваленте, когда она составила 122,55 долл, или 3 тыс 318,62 грн.

Напоминаем:

В мае сообщалось, что спотовая цена на газ в Европе (контракт с поставкой "на следующий день" на голландской TTF) в четверг упала за день на 19% - с $45 до $34 за тысячу кубометров, цена "на скважине" в РФ - приблизительно $36,8 за тысячу кубов.