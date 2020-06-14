Средняя цена за импортируемый газ упала ниже 100 долларов
Воскресенье, 14 июня 2020, 10:00
Украинские предприятия в мае 2020 года импортировали газ по средней цене 98,09 долларов за 1 тыс. куб. м.
Об этом сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает "Интерфакс".
Таким образом, цена импорта газа за прошлый месяц на 20% ниже цены апреля-2020 в долларовом эквиваленте, когда она составила 122,55 долл, или 3 тыс 318,62 грн.
Напоминаем:
В мае сообщалось, что спотовая цена на газ в Европе (контракт с поставкой "на следующий день" на голландской TTF) в четверг упала за день на 19% - с $45 до $34 за тысячу кубометров, цена "на скважине" в РФ - приблизительно $36,8 за тысячу кубов.
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