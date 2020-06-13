МАУ останавливает продажу билетов: какие рейсы состоятся

Авиакомпания МАУ приостановила продажу билетов до 1 августа 2020 года.

Об этом сообщается на официальном сайте МАУ.

"Сейчас мы, наверное, закроем все продажи до, скорее всего, 1 августа, для того,чтобы была возможность назначать только те рейсы, которые пассажир считает реальными для выполнения. А определять эти рейсы будем исходя из возможностей для туристических поездок",- отметил Дыхне на пресс-конференции в субботу.

Сейчас в расписании авиакомпании осталось три внутренние направления на даты в июне: Киев – Одесса, Киев – Львов и Киев – Херсон.

Из международных рейсов с 5 июля можно купить авиабилеты на направления Киев – Лондон.

Напомним:

Аэропорт "Борисполь" начинает работу с 15 июня и планирует проводить 15 рейсов в день.

В пятницу Правительство разрешило открыть пункты пропуска и контроля в аэропортах Украины, а также разрешило въезд для иностранцев из стран, где нет значительного распространения COVID-19. Решение вступит в силу после официального опубликования.

Европейский союз начнет открывать границы для иностранцев с 1 июля и украинцы могут быть среди тех, для кого снимут ограничения в первую очередь.

Украина потенциально может войти в список, если будет отвечать определенным критериям. Кроме эпидемической ситуации, при принятии решений об открытии границ для граждан третьих стран будут учитывать принцип взаимности.

Главными критериями при определении списка стран, граждане которых смогут въехать в еврозону, будут количество заболеваний коронавируса на 100 000 населения, тенденции развития эпидемии и общая ситуация с реагированием страны на COVID-19 (система тестирования, мониторинга, отслеживания контактов, отчетности, лечения).

Экономическая правда