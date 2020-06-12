Нардепы просят привлечь их к отбору кандидатов на вице-премьера по ОПК

Нардепы просят, чтобы в комиссию по отбору вице-премьера, к ответственности которого будут входить вопросы промышленной политики, был включен член Комитета ВР по вопросам экономического развития.

Об этом говорится в обращении членов экономического комитета ВР к президенту Владимиру Зеленскому, руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, главе ВР Дмитрию Разумкову, главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии и премьеру Денису Шмыгалю. Документ есть в распоряжении ЭП.

"Предложение инициировать создание отдельной должности или министерства, которое занималось бы вопросами промышленности, была высказана именно членами Комитета ВР по вопросам экономического развития еще 5 февраля 2020 года, в связи с критическим падением объемов промышленного производства.

Комитет по вопросам экономического развития является профильным в вопросах промышленности, а вопросы промышленной политики относятся к предметам ведения Комитета", - говорится в обращении.

"Мы настаиваем, чтобы в случае формирования комиссии по отбору кандидатов на должность в исполнительной ветви власти, к сфере ответственности которой будет отнесено вопросы промышленной политики, в состав такой комиссии был включен член Комитета ВР по вопросам экономического развития как профильный представитель", - заявляют нардепы.

Обращение подписал глава экономического комитета ВР Дмитрий Наталуха.

Напомним:

Ранее секретарь СНБО Данилов сообщал, что в рамках реформирования оборонно-промышленного комплекса в Украине создадут профильное министерство, также появится должность вице-премьера - министра развития стратегических технологий и инноваций, среди полномочий которого будут вопросы реформирования ОПК и развитие космической отрасли.

По данным УП, создан номинационный комитет по выбору кандидатуры вице-премьер-министра - министра развития стратегических технологий и инноваций, среди полномочий которого будут вопросы реформирования оборонно-промышленного комплекса и развития космической отрасли.

По словам собеседников УП, в комитет вошли:

- президент Владимир Зеленский;

- глава Офиса президента Андрей Ермак;

- секретарь СНБО Алексей Данилов;

- премьер-министр Денис Шмыгаль;

- министр обороны Андрей Таран;

- руководитель Генерального штаба Руслан Хомчак;

- глава парламентского комитета.

В список претендентов сейчас входят:

- Сергей Тихонов;

- Сергей Омельченко;

- Виталий Немилостивый;

- Олег Уруский;

- Валерий Иващенко;

- Светлана Панаиотиди.