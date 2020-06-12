Нардепы просят привлечь их к отбору кандидатов на вице-премьера по ОПК
Нардепы просят, чтобы в комиссию по отбору вице-премьера, к ответственности которого будут входить вопросы промышленной политики, был включен член Комитета ВР по вопросам экономического развития.
Об этом говорится в обращении членов экономического комитета ВР к президенту Владимиру Зеленскому, руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, главе ВР Дмитрию Разумкову, главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии и премьеру Денису Шмыгалю. Документ есть в распоряжении ЭП.
"Предложение инициировать создание отдельной должности или министерства, которое занималось бы вопросами промышленности, была высказана именно членами Комитета ВР по вопросам экономического развития еще 5 февраля 2020 года, в связи с критическим падением объемов промышленного производства.
Комитет по вопросам экономического развития является профильным в вопросах промышленности, а вопросы промышленной политики относятся к предметам ведения Комитета", - говорится в обращении.
"Мы настаиваем, чтобы в случае формирования комиссии по отбору кандидатов на должность в исполнительной ветви власти, к сфере ответственности которой будет отнесено вопросы промышленной политики, в состав такой комиссии был включен член Комитета ВР по вопросам экономического развития как профильный представитель", - заявляют нардепы.
Обращение подписал глава экономического комитета ВР Дмитрий Наталуха.
Напомним:
Ранее секретарь СНБО Данилов сообщал, что в рамках реформирования оборонно-промышленного комплекса в Украине создадут профильное министерство, также появится должность вице-премьера - министра развития стратегических технологий и инноваций, среди полномочий которого будут вопросы реформирования ОПК и развитие космической отрасли.
По данным УП, создан номинационный комитет по выбору кандидатуры вице-премьер-министра - министра развития стратегических технологий и инноваций, среди полномочий которого будут вопросы реформирования оборонно-промышленного комплекса и развития космической отрасли.
По словам собеседников УП, в комитет вошли:
- президент Владимир Зеленский;
- глава Офиса президента Андрей Ермак;
- секретарь СНБО Алексей Данилов;
- премьер-министр Денис Шмыгаль;
- министр обороны Андрей Таран;
- руководитель Генерального штаба Руслан Хомчак;
- глава парламентского комитета.
В список претендентов сейчас входят:
- Сергей Тихонов;
- Сергей Омельченко;
- Виталий Немилостивый;
- Олег Уруский;
- Валерий Иващенко;
- Светлана Панаиотиди.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua