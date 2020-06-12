Кабмин одобрил обновленную программу действий правительства и внесет ее в Раду

Кабмин на внеочередном заседании 12 июня утвердил обновленную Программу деятельности правительства, в пятницу проект должен быть внесен в Верховную Раду.

Об этом сообщает "Правительственный портал".

"Подготовленный проект Программы деятельности правительства проработан совместно с комитетами Верховной Рады. За основу взяты предвыборные программы президента Владимира Зеленского и партии "Слуга народа", указы президента, наработки Кабинета Министров, совместные наработки комитетов Верховной Рады. Документ структурирован и учитывает все векторы развития страны" , - заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Программа правительства - это "дорожная карта", реакция правительства на ряд проблем, которые сегодня стоят перед нашей страной в краткосрочной перспективе, а также это план действий на средне- и долгосрочный период", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в программе задекларировано продолжение Украиной пути евроинтеграции посредством усиления курса сотрудничества в рамках "Восточного партнерства" и обеспечения соответствия Украины критериям членства в ЕС, обновление положений Соглашения об ассоциации, внедрение определенных технических и административных стандартам НАТО.

"Программа предусматривает, что правительство продолжит цифровизацию государственных услуг. В частности, запланировано введение минимум 200 государственных услуг, доступных он-лайн. Также Программа содержит ряд мер, направленных на реинтеграцию временно оккупированных территорий", - добавили в Кабмине.

Финансово-экономический блок Программы предусматривает продолжение мероприятий по поддержке национального производителя и разработки и внедрения стимулов для развития бизнеса в Украине.

Подчеркивается, что профильные министерства должны работать по следующим направлениям:

- увеличение количества занятых лиц в малом и среднем предпринимательстве,

- среднегодовой рост физических объемов экспорта минимум на 5%,

- увеличение удельного веса экспорта товаров в ЕС в общем объеме экспорта товаров,

- осуществление перехода от экспортно-сырьевой направленности к технологической,

- проведение прозрачной приватизации государственных предприятий,

- увеличение количества зарегистрированных фермерских хозяйств, в том числе семейных фермерских хозяйств, за счет привлечения финансовых ресурсов в осуществление их хозяйственной деятельности,

- 10% валового внутреннего продукта Украины будет формировать ИТ-отрасль,

- обеспечение финансирования сектора безопасности и обороны на уровне не менее 5% запланированного объема ВВП,

- оптимизация структуры и численности налоговых органов, и по другим направлениям.

Социальный блок программы правительства предусматривает такие важнейшие задачи:

- ежегодный перерасчет пенсий 11 млн пенсионеров,

- упрощение порядка назначения субсидий,

- рост количества реабилитационных учреждений, предоставляющих услуги по принципу "деньги ходят за человеком", на 10%,

- повышение размера помощи более 32 тыс опекунам (попечителям) на 43 тыс детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и т.п.

Напомним:

4 июня Верховная Рада поддержала решение об отправке на доработку программы действий правительства Дениса шныряли.

Экономическая правда