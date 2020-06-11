Нацбанк укрепил курс гривни к доллару и евро
Четверг, 11 июня 2020, 20:21
Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 12 июня на уровне 25,59.
Об этом говорится в данных НБУ.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,17 гривни (на 11 июня - 30,28 гривни).
Напомним:
11 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,66 - 26,69 гривни за доллар.
11 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,57 - 26,60 гривни за доллар.
Экономическая правда
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