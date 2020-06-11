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Гривня ослабла на закрытии межбанка

Четверг, 11 июня 2020, 17:08
 

11 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,66 - 26,69 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,66 - 26,69 гривни;

Евро - 30,31 - 30,34 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,51 - 26,72 гривни. Евро покупают по 29,75 гривни, продают по 30,23 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,62 - 26,85 гривни, евро - 29,93 - 30,05 гривни

Напомним:

11 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,57 - 26,60 гривни за доллар.

Экономическая правда

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