Гривня ослабла на закрытии межбанка
Четверг, 11 июня 2020, 17:08
11 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,66 - 26,69 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,66 - 26,69 гривни;
Евро - 30,31 - 30,34 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,51 - 26,72 гривни. Евро покупают по 29,75 гривни, продают по 30,23 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,62 - 26,85 гривни, евро - 29,93 - 30,05 гривни
Напомним:
11 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,57 - 26,60 гривни за доллар.
Экономическая правда
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