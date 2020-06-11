Премьер: Сейчас говорить о приватизации топ-10 объектов не корректно

Приватизация есть в планах правительства и Фонда госимущества, но относительно топ-10 объектах о приватизации в сегодняшних условиях говорить не корректно.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль на пресс-конференции "100 дней работы правительства".

"Это один из вопросов, который мы проговариваем и с послами G7, и с президентом, и с руководителем Фонда госимущества. Приватизация - один из тех приоритетов, который также даст толчок к "разогреву" экономики.

В Украине сейчас почти 4000 предприятий, которые находятся в разном состоянии - в первую очередь нужно выставить большую часть неэффективных малых, микропредприятий, дать людям навести там порядок и зарабатывать деньг ", - рассказал Шмыгаль.

По его словам, в этом году готовится около 300 малых и средних предприятий на приватизацию.

"Что касается крупных предприятий - топ-10 - мы понимаем, что в сегодняшних условиях, в этом квартале говорить о приватизации не корректно, потому что не будет той рыночной цены.

Есть план действий, есть график, мы планируем приватизацию - и малую, и среднюю, и большую", - подчеркнул он.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский заявил, что все нестратегические предприятия будут готовиться к приватизации, в частности "Центрэнерго", приватизация будет проводиться после ситуации с COVID-19.

Ранее сообщалось, что Украина временно откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках.

ФГИ в 2020 году планировал объявить конкурсы по продаже шести объектов большой приватизации.

Первыми должны были стать столичный отель "Днепр" и Объединенная горно-химическая компания - соответственно в апреле и мае этого года, а третьим на конкурс, ориентировочно в конце августа, планировалось выставить Одесский припортовый завод.

До конца октября к приватизации запланировано было подготовить "Президент-отель", а после него, до конца ноября - завод "Электротяжмаш" и до конца года - "Центрэнерго".