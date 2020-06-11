За 5 месяцев 2020 года "Нафтогаз" заплатил в госбюджет 31 миллиард налогов

Группа "Нафтогаз" за 5 месяцев 2020 года уплатила в государственный бюджет 31 млрд грн налогов и сборов - это 11% доходов госбюджета за указанный период.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза" в Facebook.

"Много это или мало? Для сравнения: на ремонт и строительство дорог государственного значения власти планируют направить в этом году 31,5 млрд грн. - почти такую ​​же сумму.

Группа является крупнейшим налогоплательщиком в Украине. По результатам 2019 года фактический совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы в бюджеты всех уровней составил 120,9 млрд грн", - говорится в сообщении.

Напомним:

Кабинет министров утвердил распределение чистой прибыли НАК "Нафтогаз", согласно которому на выплату дивидендов по итогам 2019 направили 48,1 млрд грн (95%) прибыли.

Экономическая правда