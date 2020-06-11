В Раде зарегистрировали новый законопроект об учреждении бизнес-омбудсмена

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №3607 об учреждении бизнес-омбудсмена, который, в частности, расширяет возможности бизнес-омбудсмена и предусматривает создание региональных представительств.

Об этом сообщается на сайте ВР, передает информационно-аналитический центр "Громадський простір".

Среди авторов законопроекта - Дмитрий Кисилевский, Игорь Марчук, Дмитрий Наталуха и другие - всего 39 народных депутатов.

"Совет бизнес-омбудсмена - организация, которая помогает преимущественно малому и среднему бизнесу в досудебном порядке урегулировать неправомерные претензии контролирующих органов.

Согласно с публичным отчетом организации, за 5 лет работы организация рассмотрела более 7000 жалоб и помогла вернуть 18 млрд гривен украинским предприятиям", - говорится в сообщении.

Законопроект, в частности, расширяет возможности бизнес-омбудсмена для защиты бизнеса, определяет более четкий порядок рассмотрения жалоб, закрепляет независимый статус учреждения бизнес-омбудсмена как неправительственной некоммерческой организации в отличие от нынешнего статуса совещательного органа при Кабмине.

Ранее заместитель главы комитета по вопросам экономического развития ВР Дмитрий Кисилевский предложил депутатам отозвать предыдущую версию закона, которая была переходной из Рады восьмого созыва.

"Старая редакция потеряла актуальность, но не утратила актуальности деятельность бизнес-омбудсмена в Украине. Новая редакция законопроекта учитывает недостатки предыдущей версии и соответствует сегодняшним реалиям. Законодательное урегулирование статуса бизнес-омбудсмена будет способствовать лучшей защите украинского бизнеса", - пояснил нардеп.

"Принятие закона "Об Учреждении бизнес-омбудсмена в Украине" станет хорошим сигналом для украинских и международных инвесторов, подчеркнет, что Украина руководствуется принципами верховенства права и использует все инструменты для защиты интересов бизнеса от возможных неправомерных действий госорганов", - отметил бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий.

Новая редакция:

Меняет статус учреждения на неправительственную некоммерческую организацию. Предусматривает возможность создания региональных представительств. Предоставляет права на встречи со всеми госслужащими, включая премьер-министром, в приоритетном порядке. Предусматривает возможность посещения заседаний Кабинета Министров, Верховной Рады. Систематизирует критерии подачи и отклонения жалоб, определяет четкий порядок рассмотрения жалоб. Устанавливает обязанность сотрудничества с бизнес-омбудсменом органам, которые не входят в состав КМУ. Расширяет ответственность государственных чиновников за незаконный отказ по своевременному предоставлению точной информации по запросу Учреждения бизнес-омбудсмена Определяет механизм формирования Наблюдательного Совета, критерии входа и возможность добровольного выхода бизнес-ассоциаций из состава Наблюдательного Совета.

Напомним:

15 октября 2019 года новый бизнес-омбудсмен Украины Марчин Свенчицкий официально вступил в должность, он своей первоочередной задачей видит принятие Верховной Радой закона об учреждении бизнес-омбудсмена.

Экономическая правда