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НБУ ослабил курс гривни к евро на 20 копеек

Среда, 10 июня 2020, 19:18
 

Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 11 июня на уровне 26,63.

Об этом говорится в данных НБУ.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,28 гривни (на 10 июня - 30,08 гривни).

Напомним:

10 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,57 - 26,60 гривни за доллар. (Евро - 30,20 - 30,23 гривни)

10 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,64 - 26,66 гривни за доллар.

Экономическая правда

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