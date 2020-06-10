Гривня на закрытии межбанка укрепилась

10 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,57 - 26,60 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,57 - 26,60 гривни;

Евро - 30,20 - 30,23 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,52 - 26,74 гривни. Евро покупают по 29,75 гривни, продают по 30,25 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,55 - 26,68 гривни, евро - 29,86 - 29,99 гривни.

Напомним:

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 10 июня на уровне 26,64, а также укрепил курс к евро.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,08 гривни (на 9 июня - 30,15 гривни).

10 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,64 - 26,66 гривни за доллар.

Экономическая правда