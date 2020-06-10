В "Приват24" добавили функционал оплаты штрафов за нарушение ПДД
Приватбанк добавил в приложение "Приват24" новый функционал поиска и оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения - в том числе оформленных системой видеофиксации нарушений, которая работает в Украине с 1 июня.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
"Штрафной" сервис доступен всем клиентам банка в новой веб версии Приват24 https://next.privat24.ua и мобильном банке Privat24 для Android и iOs.
Для получения информации о неоплаченных штрафах нужно перейти в раздел "Платежи" - "Штрафы за нарушение ПДД". В мобильной версии для iOS штрафы можно найти в разделе "Платежи" через поиск получателя "Штрафы за нарушение ПДД", - пояснили в банке
Отмечается, что "Приват24" автоматически "подтянет" информацию из базы данных МВД по номеру ИНН клиента банка. Также получить информацию о неоплаченных штрафах можно по номеру постановления о наложении штрафа.
Оплатить штраф в один клик можно с помощью любой карты, привязанной к "Приват24".
Напомним:
С 1 июня начала работу система автоматической фотовидеофиксации дорожного движения - на первых этапах будет фиксироваться только превышение установленной скорости движения.
Экономическая правда
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