Кабмин назначил и.о. министра экологии
Кабмин назначил Ирину Ставчук первым заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и возложил на нее обязанности и.о. министра.
Такое решение было принято на заседании правительства 10 июня.
Ранее Ирина Ставчук занимала должность заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды.
В 2006-2017 годах она работала в Национальном экологическом центре Украины и координировала работу в сфере разработки и внедрения климатоохранной политики в Украине, участвовала в международных переговорах ООН по изменению климата.
В 2008-2019 годах - координатор Climate Action Network в регионе Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.
Напомним:
27 мая Кабинет министров переименовал Министерство энергетики и защиты окружающей среды в Министерство энергетики и постановил создать Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua