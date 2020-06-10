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Кабмин выделил 2,7 миллиарда на доплаты структурам МВД

Среда, 10 июня 2020, 13:45
 

Кабмин на заседании 10 июня выделил МВД 2,7 млрд грн на доплаты полицейским, нацгвардейцам и пограничникам, которые непосредственно заняты в борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко, присутствующий на заседании правительства.

В частности, аппарату МВД выделили 171,08 млн грн, Нацгвардии - 125,1 млн грн, Администрации Государственной пограничной службы - 103,7 млн грн, ГСЧС - 51,3 млн грн, Нацполиции - 2,2 млрд грн.

Напомним:

В мае Министерство внутренних дел официальным письмом обратилось к премьер-министру Денису Шмыгалю по предоставлению 2,5 миллиарда гривен на доплаты полицейским, нацгвардийцям и пограничникам на время карантина.

Экономическая правда

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Кабмин МВД

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