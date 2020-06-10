Шмигаль: В угоді з МВФ нема жодних вимог до зміни пенсійного віку

Схвалений меморандум з МВФ не містить нових вимог для України щодо структурних реформ, натомість у ньому є напрямки, які потрібні у першу чергу самій Україні.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив прем'єр Денис Шмигаль, передає прес-служба уряду.

"В МВФ з розумінням поставилися до кризової ситуації і до пропозиції України збільшити розмір першого траншу", - зазначив Шмигаль та додав, що кошти МВФ підуть напряму в державний бюджет України.

За його словами, меморандум з МВФ не містить нових вимог для України щодо впровадження структурних реформ, натомість в ньому є напрямки, які потрібні в першу чергу самій Україні.

"Вони доволі прості, але важливі для України. Це боротьба з корупцією, це збалансована політика в бюджетній сфері. Україна, як держава, зацікавлена у впровадженні цих змін", - пояснив він.

Шмигаль також підкреслив, що в угоді з МВФ немає "жодних вимог до зміни пенсійного віку".

Водночас у тарифах на опалення закладений фіксований тариф на газ у розмірі більше ніж 6,5 тис грн за тисячу кубометрів, а ринкова ціна на газ вдвічі менша.

"Щоб українці в наступному сезоні не переплачували за опалення, ціна на газ для населення має з самого початку бути ринковою, оскільки по факту сьогодні ринкова ціна газу складає 3200 грн за тисячу кубометрів", - заявив прем'єр.

"За цим траншем МВФ Україна очікує також коштів від Світового банку в розмірі 1 млрд доларів, четвертого та п'ятого пакетів макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі 1,2 млрд і 500 млн євро відповідно, які прив'язані до угоди з МВФ.

Ми зараз з першим траншем МВФ отримуємо по факту в бюджет понад 3 млрд доларів в еквіваленті. Це забезпечить нашу стабільність і дасть нам змогу рівно пройти період коронакризи", - сказав він.

Нагадаємо:

Рада директорів МВФ затвердила програму співпраці з Україною на 5 мільярдів доларів. Програма розрахована на 18 місяців.

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Економічна правда