Китай приостанавливает импорт агропродукции из США

Правительство Китая дало указание крупным государственным компаниям приостановить закупки сельхозпродукции из США, в частности соевых бобов и свинины.

Об этом сообщает Agroportal

Как отмечается, данное решение обусловлено ухудшением политических отношений между странами из-за позиции США относительно ситуации вокруг Гонконга.

Также сообщается, что китайские импортеры уже отменили закупку нескольких партий свинины из США.

Кроме того, власти КНР заявили о возможном расширении списка американской продукции, в отношении которой будут действовать ограничение импорта, в случае если США не изменят свою политику в данном вопросе.

Напомним:

Накануне Министерство торговли США объявило об ограничении, согласно которым иностранные производители полупроводников, которые используют американское ПО и технологии, должны получать лицензию для поставки своей продукции Huawei. В китайской компании считают санкции дискриминационными, и ищут решение.