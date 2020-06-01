Китай приостанавливает импорт агропродукции из США
Правительство Китая дало указание крупным государственным компаниям приостановить закупки сельхозпродукции из США, в частности соевых бобов и свинины.
Об этом сообщает Agroportal
Как отмечается, данное решение обусловлено ухудшением политических отношений между странами из-за позиции США относительно ситуации вокруг Гонконга.
Также сообщается, что китайские импортеры уже отменили закупку нескольких партий свинины из США.
Кроме того, власти КНР заявили о возможном расширении списка американской продукции, в отношении которой будут действовать ограничение импорта, в случае если США не изменят свою политику в данном вопросе.
Напомним:
Накануне Министерство торговли США объявило об ограничении, согласно которым иностранные производители полупроводников, которые используют американское ПО и технологии, должны получать лицензию для поставки своей продукции Huawei. В китайской компании считают санкции дискриминационными, и ищут решение.
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