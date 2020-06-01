Цена на нефть Brent снова поднималась до 38 долларов за баррель
На фоне снижения количества буровых установок и новостей о том, что встреча ОПЕК + может пройти 4 июня, цена на на нефть Brent подскочила до 38 долларов за баррель.
Об этом свидетельствуют данные торгов.
В частности, августовские фьючерсы на Brent подорожали на 0,63% до 38,08 долларов за баррель.
Июльские фьючерсы на WTI подешевели на 0,45% до 35,33 долларов за баррель.
По состоянию 16:41 по Киеву августовские фьючерсы на Brent торгуются по 37,51 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI - по 34,59 доллара за баррель.
Напомним:
Цена нефти марки Brent в ходе торгов в воскресенье поднималась в моменте до 38,17 долларов за баррель, впервые с начала марта.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua