Нефть марки Brent впервые с начала марта подорожала до 38 долларов
Воскресенье, 31 мая 2020, 12:17
Цена нефти марки Brent во время торгов поднималась в моменте выше 38,17 долларов за баррель, впервые с начала марта.
Об этом свидетельствуют данные торгов.
Пятничные торги на бирже для нефти марки Brent закончились ценой 37,73 дол за баррель.
Напоминаем:
Ранее сообщалось, что на фоне роста напряженности в отношениях между США и Китаем цены на нефть снизились на 0,86-0,88 доллара.
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