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Нефть марки Brent впервые с начала марта подорожала до 38 долларов

Воскресенье, 31 мая 2020, 12:17
 

Цена нефти марки Brent во время торгов поднималась в моменте выше 38,17 долларов  за баррель, впервые с начала марта.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Пятничные торги на бирже для нефти марки Brent закончились ценой 37,73 дол за баррель.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что на фоне роста напряженности в отношениях между США и Китаем цены на нефть снизились на 0,86-0,88 доллара.

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нефть

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Экономическая правда
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