Нефть марки Brent впервые с начала марта подорожала до 38 долларов

Цена нефти марки Brent во время торгов поднималась в моменте выше 38,17 долларов за баррель, впервые с начала марта.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Пятничные торги на бирже для нефти марки Brent закончились ценой 37,73 дол за баррель.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что на фоне роста напряженности в отношениях между США и Китаем цены на нефть снизились на 0,86-0,88 доллара.