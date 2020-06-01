Все разделы
Укр / Рус

РФ возобновила транзит газа через Польшу после 4 дневного простоя

Понедельник, 1 июня 2020, 15:56
 

1 июня после четырех дней простоя возобновилась транспортировка газа из России через Белоруссию и Польшу в Германию по газопроводу "Ямал-Европа". 

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на немецкого газотранспортного оператора Gascad.

Реверсный поток из Германии в Польшу прекратился 1 июня около 6:00 по московскому времени.

Долгосрочный контракт на транзит российского газа по польскому участку магистрали "Ямал-Европа" закончился 17 мая. Далее мощность трубы распределяется на аукционах различного срока, от года до нескольких часов. До конца мая мощности распределялись на суточных и внутридневных аукционах.

Сначала "Газпром" вбронировал максимум мощностей, но в последнюю неделю мая он показал, что не нуждается в услугах польской трубы.

На месячном аукционе на июнь были выкуплены 93% от транзитной мощности польского участка МГ "Ямал-Европа".

Напомним:

На случай прекращения транзита газа из РФ в Польшу, в апреле Украина провела тестовые поставки газа из Словакии в Польшу через национальную ГТС, а также из украинских хранилищ газа. 

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

РФ газ Польша

powered by lun.ua
Материалы по теме
В США анонсировали новые санкции против "Северного потока-2" 27 мая 2020, 10:56
Дело ЮКОСА: РФ обжалует решение суда, по которому должна 57 миллиардов долларов 15 мая 2020, 15:20
Украина впервые за 4 года импортировала бензин из России 5 мая 2020, 11:40
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!