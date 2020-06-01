РФ возобновила транзит газа через Польшу после 4 дневного простоя

1 июня после четырех дней простоя возобновилась транспортировка газа из России через Белоруссию и Польшу в Германию по газопроводу "Ямал-Европа".

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на немецкого газотранспортного оператора Gascad.

Реверсный поток из Германии в Польшу прекратился 1 июня около 6:00 по московскому времени.

Долгосрочный контракт на транзит российского газа по польскому участку магистрали "Ямал-Европа" закончился 17 мая. Далее мощность трубы распределяется на аукционах различного срока, от года до нескольких часов. До конца мая мощности распределялись на суточных и внутридневных аукционах.

Сначала "Газпром" вбронировал максимум мощностей, но в последнюю неделю мая он показал, что не нуждается в услугах польской трубы.

На месячном аукционе на июнь были выкуплены 93% от транзитной мощности польского участка МГ "Ямал-Европа".

Напомним:

На случай прекращения транзита газа из РФ в Польшу, в апреле Украина провела тестовые поставки газа из Словакии в Польшу через национальную ГТС, а также из украинских хранилищ газа.