Украина сможет поставлять газ в Польшу, на случай прекращения польско-российского транзита
На случай прекращения транзита газа из РФ в Польшу, Украина провела тестовые поставки газа из Словакии в Польшу через национальную ГТС, а также из украинских хранилищ газа.
Об этом сообщает глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон в Facebook.
По его словам, 18 мая заканчивается транзитный контракт Польша-РФ по газопроводу Ямал (33 млрд м3), о финальных договоренностях сторон пока не известно. Также по состоянию на 27.04 "Газпром" не выполнял решение Арбитража по пересмотру цены на поставки газа в Польшу.
"С целью подготовки к различным возможным сценариям развития ситуации, по заказу ряда трейдеров были проведены тестовые поставки газа из Словакии в Польшу через ГТС Украины в режиме #shorthaul, а также поставки из ПХГ Украины в Польшу.
Данные поставки подтвердили возможность полностью обеспечить необходимым ресурсом Польшу в случае прекращения/сокращения поставок из РФ", - пишет Макогон.
Экономическая правда
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