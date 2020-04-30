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Украина сможет поставлять газ в Польшу, на случай прекращения польско-российского транзита 

Четверг, 30 апреля 2020, 13:44
 

На случай прекращения транзита газа из РФ в Польшу, Украина провела тестовые поставки газа из Словакии в Польшу через национальную ГТС, а также из украинских хранилищ газа. 

Об этом сообщает глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон в Facebook.

По его словам, 18 мая заканчивается транзитный контракт Польша-РФ по газопроводу Ямал (33 млрд м3), о финальных договоренностях сторон пока не известно. Также по состоянию на 27.04 "Газпром" не выполнял решение Арбитража по пересмотру цены на поставки газа в Польшу.

"С целью подготовки к различным возможным сценариям развития ситуации, по заказу ряда трейдеров были проведены тестовые поставки газа из Словакии в Польшу через ГТС Украины в режиме #shorthaul, а также поставки из ПХГ Украины в Польшу.

Данные поставки подтвердили возможность полностью обеспечить необходимым ресурсом Польшу в случае прекращения/сокращения поставок из РФ", - пишет Макогон.

Экономическая правда

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ГТС газ Газпром Польша

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