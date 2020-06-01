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Приватбанк снизил ставки по кредитам для 60 тысяч компаний и предпринимателей

Понедельник, 1 июня 2020, 15:02
 

Приватбанк объявил об автоматическом снижении ставок по действующим программам финансирования малого бизнеса для 60 тысяч украинских компаний и предпринимателей.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Ставка ежемесячной комиссии по "кредитным лимитам на счета" снижена для 44 тысяч юридических лиц и предпринимателей. Также до конца года снижена ежемесячная ставка для 15 тысяч заемщиков программы "КУБ" и более тысячи клиентов программ проектного кредитования", - говорится в сообщении.

По прогнозам банка, до конца 2020 года получить новое финансирование по антикризисным ставкам смогут больше 40 тысяч компаний малого бизнеса и предпринимателей.

Напомним:

Приватбанк продлил до конца июля 2020 года "кредитные каникулы" для клиентов малого и среднего бизнеса и предпринимателей, которые были введены с начала марта на период карантина.

Экономическая правда

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Приватбанк

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