Приватбанк продовжив кредитні канікули малому та середньому бізнесу

ПриватБанк продовжив до кінця липня 2020 року "кредитні канікули" для клієнтів малого та середнього бізнесу й підприємців, які було впроваджено з початку березня на період карантину.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Така відстрочка платежів діє для всіх клієнтів малого та середнього бізнесу за продуктами "Кредитний ліміт на рахунку" та "Кредитний ліміт Підприємницький", за якими вимогу обов'язкового щомісячного обнулення лімітів перенесено на 31.07.2020 року. Для отримання відстрочки по відсотках та щомісячних комісіях клієнтам необхідно додатково подати заявку.

"Кредитні канікули" ПриватБанк запровадив як за кредитами без простроченої заборгованості, так і за кредитами, які не були погашені вчасно з початку березня. Також до кінця липня продовжено ненарахування штрафів та пені по всіх раніше прострочених кредитах клієнтів малого та середнього бізнесу.

Нагадаємо, що з 25 травня ПриватБанк суттєво знизив ставки по всіх нових та діючих кредитах бізнесу.

Економічна правда