УЗ обвиняет "Киевпастранс" в затягивании запуска электричек и напоминает о долгах
"Укрзализныця" заявляет, что в "Киевпастрансе" затягивали с передачей электричек в ремонт и призывает выплатить 6 миллионов гривень долга за предыдущих ремонты.
Об этом сообщает прес-служба УЗ.
Сообщается, что Укрзализныця недополучила более 3 млн грн за ремонт электропоездов в 2019 году и еще более 3,2 млн грн за использование инфраструктуры в декабре 2019 - январе 2020 года.
Кроме того, соглашение на ремонт поездов "Городской электрички" между Укрзализныцей и Киевпасстрансом было подписано 24 апреля 2020, а первый поезд предоставлено для выполнения ремонта только 28 мая.
В УЗ отмечают, что после технического осмотра электропоездов городской электрички был выявлен ряд неисправностей, которые требуют значительного времени для устранения.
"Укрзализныця призывает Киевпастранс не разглашать недостоверную информацию и выплатить долг для осуществления своевременного ремонта подвижного состава и надлежащего обслуживания инфраструктуры, по которой курсирует городская электричка", - говорится в сообщении.
Напомним:
Накануне стало известно, что киевская городская электричка, которая должна была заработать с 1 июня, возобновит свою работу ориентировочно 7 июня.
В КП "Киевпастранс" объяснили, что возобновление работы электрички перенесли из-за того, что моторвагонное депо "Фастов-1" на время карантина приостанавливало работу и работники предприятия не успели выполнить ремонт электропоездов.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua