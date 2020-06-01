УЗ обвиняет "Киевпастранс" в затягивании запуска электричек и напоминает о долгах

"Укрзализныця" заявляет, что в "Киевпастрансе" затягивали с передачей электричек в ремонт и призывает выплатить 6 миллионов гривень долга за предыдущих ремонты.

Об этом сообщает прес-служба УЗ.

Сообщается, что Укрзализныця недополучила более 3 млн грн за ремонт электропоездов в 2019 году и еще более 3,2 млн грн за использование инфраструктуры в декабре 2019 - январе 2020 года.

Кроме того, соглашение на ремонт поездов "Городской электрички" между Укрзализныцей и Киевпасстрансом было подписано 24 апреля 2020, а первый поезд предоставлено для выполнения ремонта только 28 мая.

В УЗ отмечают, что после технического осмотра электропоездов городской электрички был выявлен ряд неисправностей, которые требуют значительного времени для устранения.

"Укрзализныця призывает Киевпастранс не разглашать недостоверную информацию и выплатить долг для осуществления своевременного ремонта подвижного состава и надлежащего обслуживания инфраструктуры, по которой курсирует городская электричка", - говорится в сообщении.

Напомним:

Накануне стало известно, что киевская городская электричка, которая должна была заработать с 1 июня, возобновит свою работу ориентировочно 7 июня.

В КП "Киевпастранс" объяснили, что возобновление работы электрички перенесли из-за того, что моторвагонное депо "Фастов-1" на время карантина приостанавливало работу и работники предприятия не успели выполнить ремонт электропоездов.

Экономическая правда