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Настроения бизнеса в мае несколько улучшились - НБУ

Понедельник, 1 июня 2020, 13:17
 

В мае индекс ожиданий деловой активности предприятий, вырос с 29,9 в апреле до 36,6 пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Предпринимателей ободрило смягчения карантина, достаточно благоприятная ситуация на валютном рынке и определенное восстановление спроса на товары и услуги.

Компании всех опрошенных секторов - промышленности, строительства, торговли, сектора услуг - подтвердили, что в мае результаты их деятельности ожидаются несколько лучше, чем в апреле", - говорится в сообщении.

Напоминаем, что значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует о преобладании пессимистических настроений бизнеса.

Сообщается, что в большинстве предприятий пока нет планов по увеличению количества работников. Они все еще обеспокоены перспективами невысокого спроса на свою продукцию, меньших объемов продаж и вероятностью роста цен на услуги подрядчиков.

Экономическая правда

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