Індекс ділової активності українських компаній знизився із 45,8 пунктів у березні, до 29,9 у квітні. Будь-яке значення індексу нижче за 50 пунктів сигналізує про переважання песимістичних настроїв бізнесу.

Про це йдеться у щомісячному опитуванні підприємств України, які організовує Нацбанк.

Основною причиною падіння індексу стала пандемія коронавірусу та карантинні заходи, які обмежили можливості ведення бізнесу, як в Україні так і за кордоном, повідомляється у опитуванні. Аналогічні індекси в інших країнах демонструють схожу динаміку.

Повідомляється, що найпесимістичніші очікування у підприємств сфери послуг. Значна кількість компаній планує проводити скорочення працівників особливо у сфері будівництва або відправляє у відпустку за власний рахунок.

Усі компанії погіршили очікування щодо обсягів виробництва та продажів. Це стосується як тих підприємств, що працюють на внутрішньому ринку, так і експортерів. Водночас знизились очікування щодо цін на товари власного виробництва та послуги.

"Під час опитування багато підприємців наголошували про складність організації віддаленої роботи, а також згадують проблеми із сплатою податків (ЄСВ зокрема). Також бізнес наголошує про потребу у кредитних канікулах і підтримки від держави", - повідомляє директор департаменту статистики та звітності НБУ Юрій Половньов.

Економічна правда

















