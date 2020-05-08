НБУ: Депозиты остаются в банковской системе

В первые недели карантина отток средств населения было незначительным, но очень быстро депозиты населения возобновили рост.

Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий во время доклада на заседании финансового комитета ВР.

"Мы запретили банкам вводить какие-либо ограничения на снятие депозитов. Мы сделали ставку на надежность банков и доверие к ним вкладчиков и не ошиблись.

Депозиты остаются в банковской системе. В первые недели карантина отток средств населения было незначительным, гораздо меньше, чем в первые дни кризисов 2008 и 2014 годв. Однако очень быстро депозиты населения возобновили рост", - сказал Смолий.

Напомним:

Банковская система имеет сверхликвидность - около 200 млрд грн, но любой банк в случае потребности в средствах может получить кредиты от НБУ.

Экономическая правда