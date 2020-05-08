Банківська система в Україні надліквідна — Смолій

Банківська система має надліквідність близько 200 млрд грн, але будь-який банк у випадку потреби у коштах може отримати кредити від НБУ.

Про це заявив голова НБУ Яків Смолій під час доповіді на засіданні фінансового комітету Ради.

"Банківська система має сьогодні надліквідність - це біля 200 млрд грн. Проте якщо будь-який банк відчуває потребу в коштах, він може отримати кредити від НБУ швидше і легше", - сказав Смолій.

"Для того, щоб маскимально вивільнити кошти банків для підтримки економіки, ми рекомендували банкам утриматись від виплат дивідендів", - додав він.

Нагадаємо:

У березні Національний банк заявляв, що не фіксує змін у депозитних портфелях банків та зазначав, що ліквідність банків складає 200 мільярдів гривень у національній валюті та 9 мільярдів доларів у іноземній.

Економічна правда