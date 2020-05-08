Банковская система в Украине сверхликвидна — Смолий
Банковская система имеет сверхликвидность - около 200 млрд грн, но любой банк в случае потребности в средствах может получить кредиты от НБУ.
Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий во время доклада на заседании финансового комитета Рады.
"Банковская система имеет сегодня сверхликвидность - это около 200 млрд грн. Однако если любой банк испытывает потребность в средствах, он может получить кредиты от НБУ быстрее и легче", - сказал Смелый.
"Для того, чтобы маскимально высвободить средства банков для поддержки экономики, мы рекомендовали банкам воздержаться от выплат дивидендов", - добавил он.
Напомним:
В марте Национальный банк заявлял, что не фиксирует изменений в депозитных портфелях банков и отмечал, что ликвидность банков составляет 200 млрд гривен в национальной валюте и 9 млрд долларов в иностранной.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua