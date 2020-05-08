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Банковская система в Украине сверхликвидна — Смолий

Пятница, 8 мая 2020, 15:12
 

Банковская система имеет сверхликвидность - около 200 млрд грн, но любой банк в случае потребности в средствах может получить кредиты от НБУ.

Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий во время доклада на заседании финансового комитета Рады.

"Банковская система имеет сегодня сверхликвидность - это около 200 млрд грн. Однако если любой банк испытывает потребность в средствах, он может получить кредиты от НБУ быстрее и легче", - сказал Смелый.

"Для того, чтобы маскимально высвободить средства банков для поддержки экономики, мы рекомендовали банкам воздержаться от выплат дивидендов", - добавил он.

Напомним:

В марте Национальный банк заявлял, что не фиксирует изменений в депозитных портфелях банков и отмечал, что ликвидность банков составляет 200 млрд гривен в национальной валюте и 9 млрд долларов в иностранной.

Экономическая правда

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банки НБУ

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