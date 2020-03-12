НБУ: Банковская система в Украине сверхликвидна, оттока депозитов нет

Национальный банк не отмечает изменений в депозитных портфелях банков и отмечает, что ликвидность банков составляет 200 миллиардов гривень в национальной валюте и 9 миллиардов долларов в иностранной.

Об этом сообщило правление НБУ во время брифинга по решению по монетарной политике.

"Пока мы не видим никаких изменений в депозитном портфеле банков, в случае если такой процесс начнется мы будем поддерживать банки ликвидностью в рамках наших инструментов", - заявил председатель правления НБУ Яков Смолий.

"На сегодня банковская система сверхликвидна: ликвидность банков составляет 200 миллиардов гривень в национальной валюте и 9 миллиардов долларов. Это вполне достаточно, чтобы удовлетворить спрос, о снятии депозитов, если он будет", - подчеркнул заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

Напомним:

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 10% годовых с 13 марта 2020-го года.

Хотя распространение коронавируса в мире пока не имело существенного влияния на экономический рост и инфляцию в Украине, в апреле, скорее всего, Нацбанку придется пересмотреть макропрогнозы.

Как сообщал заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован, прибыль банковской системы Украины за 11 месяцев 2019 года составила 59 миллиардов гривень против 19,9 миллиардов в 2018 году, ни один банк не обанкротился, капитал и ликвидность банков на самом высоком уровне.

Экономическая правда