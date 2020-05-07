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Курс валют: гривня существенно укрепилась

Четверг, 7 мая 2020, 19:25
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 8 мая на уровне 26,82 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,91 (на 7 мая - 29,10 гривни).

Напоминаем:

7 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,87 - 26,90.

7 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,80 - 26,82.

Экономическая правда

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