Курс валют: гривня существенно укрепилась
Четверг, 7 мая 2020, 19:25
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 8 мая на уровне 26,82 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,91 (на 7 мая - 29,10 гривни).
Напоминаем:
7 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,87 - 26,90.
7 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,80 - 26,82.
Экономическая правда
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