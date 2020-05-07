На выплаты по валютным долгам в апреле направили 304 миллиона долларов – НБУ
В апреле 2020 года на обслугогування и погашения государственного и гарантированного государством долга направили 303,9 млн долларов (в эквиваленте).
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Отмечается, что из этой суммы 128,6 млн долларов заплатили по облигациям внутреннего госзайма, номинированным в валюте, еще 78 млн долларов - по еврооблигациям.
"Остальные средства уплачены по другим обязательствам перед иностранными кредиторами. Эти расходы из резервов были частично компенсированы новыми поступлениями от размещения правительством валютных ОВГЗ на 164,4 млн долл", - говорится в сообщении.
Напомним:
По данным Минфина, по состоянию на начало апреля 2020 года размер госдолга Украины составлял 80,38 млрд долларов.
По состоянию на 1 мая 2020 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 25,7 млрд долларов (в эквиваленте) - в апреле они выросли на 3,1%.
Экономическая правда
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