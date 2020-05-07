УЗ работает с Госаудитслужбой по устранению нарушений на 336 миллионов

"Укрзализныця" работает с Государственной аудиторской службой по устранению нарушений на 336 млн грн и усилению качества финансовой дисциплцины в компании.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Процесс признания или отрицания требований об устранении нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Укрзализныци со стороны Государственной аудиторской службы Украины еще не завершен и проходит в рабочем порядке.

Укрзализныця считает публичные заявления по этому поводу преждевременными и недостаточно обоснованными", - подчеркнули в компании.

Согласно заявлению Госаудитслужбы от 5 мая 2020 года, по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности УЗ за период с 1 января 2018 года по 30 сентября 2019 года ведомство выявило нарушения на сумму 11,761 млрд грн.

"Вместе с тем официально выдвинуты требования, высланные ГАСУ в АО "Укрзализныця", об устранении нарушений касаются суммы 336 млн грн. Следует отметить, что после получения акта ревизии, Укрзализныця предоставила ГАСУ исчерпывающий перечень замечаний и возражений требований на сумму 331 млн грн", - говорится в сообщении.

В УЗ подчеркивают, что финансово-хозяйственная деятельность компании находится под постоянным контролем госорганов, в частности Госаудитслужбы, Счетной палаты, ГФС, Антимонопольного комитета и других.

"Деятельность компании прозрачна: по всем выявленным недостаткам проводятся служебные разборки, принимаются меры по их устранению, выполнение которых контролируется. К тому же, консолидированная финансовая отчетность Общества регулярно проверяется независимым аудитором из числа "большой четверки", - заявили в "Укрзализныце".

Напомним:

Группа депутатов зарегистрировала проект постановления, которым хотят создать Временную следственную комиссию Верховной Рады, которая будет расследовать возможные правонарушения руководителей "Укрзализныци" с начала 2017 года.

Экономическая правда