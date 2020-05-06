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Uber сократит почти 4 тысяч сотрудников из-за падения спроса на такси 

Среда, 6 мая 2020, 19:47
 

Американская Uber Technologies Inc., предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, планирует сократить 3,7 тыс. сотрудников отдела клиентской поддержки и специалистов по подбору кадров.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Решение компании связано с существенным падением объема перевозок пассажиров в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Под сокращения подпадут около 14% из 26,9 тыс. сотрудников Uber. Компания ожидает, что расходы, связанные с выходными пособиями и другими видами выплат, составят около $20 млн.

Главный исполнительный директор компании Дара Хосровшахи планирует отказаться от базовой зарплаты до конца текущего года, говорится в сообщении компании. В 2019 году его базовая зарплата составила $1 млн, что соответствовало 2,4% от совокупного размера вознаграждения за год в $42,4 млн.

Uber в конце апреля отозвала прогноз выручки и прибыли на 2020 год.

Акции Uber в ходе торгов в среду дешевеют на 3,2%.

Нагадуємо:

Сервис доставки еды UberEats 3 июня прекращает работу в Украине.

Сообщается, что решение было принято на основе изучения бизнес-показателей на конкурентном рынке доставки еды.

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Uber

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