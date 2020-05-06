Уже открылась большая половина продовольственных рынков - Минэкономики
По данным Министерства экономики, на сегодня в Украине открылась большая половина продовольственных рынков (469 рынков с 872).
Об этом сообщил министр экономики Игорь Петрашко во время встречи с предпринимателями, которые представляют микро- и малый бизнес.
Также Петрашко заявил, что Центры занятости в регионах получили уже 3763 заявок от предпринимателей, которые приостановили или сократили деятельность, и которые хотят получить средства на выплаты зарплат работникам.
По его словам, сейчас проходят обсуждения по совершенствованию этой программы, а именно увеличение круга тех, кто нуждается в такой поддержке и сможет ее получить.
Напомним:
С 11 мая смогут открыться парикмахерские, заведения питания на вынос, сервисы бытовой техники, оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами и тому подобное.
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Экономическая правда
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